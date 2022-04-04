TEM Açılımı Nedir, Ne Demek? TEM Otoyolu Neyin Kısaltması, Güzergahı Ne?

En bilinen ve kullanılan otoyollar arasında bulunan TEM otoyolu, günde binlerce insanın kullandığı bir otoyol durumundadır. Yalnızca ulaşım amaçlı değil ticari amaçlı hatta uluslararası ticarette de ülkemiz konumu sebebiyle önemli bir yer edinmektedir. Bu sebeple TEM açılımı ve TEM otoyolu neyin kısaltması soruları merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtı.

TEM AÇILIMI NEDİR?

Günlük hayatta birçok kurum veya kuruluş isimlerinin kısaltmalarıyla karşılaşırız. İnsanların çoğu yalnızca kısalmalarını bilirken bir kısmı da açılımını merak etmektedir. Ülkemizde neredeyse herkes tarafından bilinen TEM'in açılımı da merak edilmektedir. Kısaltmalar ülkemizde her ne kadar Türkçe zannedilse de yabancı kelimelerden oluşan kısaltmalar da yer almaktadır. Bu kelimeler arasında yer alan TEM de her ne kadar Türkçe zannedilse de aksine İngilizce kelimelerden oluşmaktadır. TEM'in açılımı; "Trans European Motorway" olarak karşımıza çıkmaktadır.

TEM NEDİR?

Hemen hemen herkes tarafından özellikle de İstanbul'da yaşayanlar tarafından bilinen TEM otoyolu, diğer bir adıyla Avrupa otoyolu projesi Türkiye sınırları içerisinde Kapıkule sınır kapısından başlayıp güneyde Cilvegözü ve Habur sınır kapıları, doğuda ise Sarp ve Gürbulak sınır kapılarında sonlanmaktadır. Polonya'dan başlayıp Bağdat'a kadar uzanan "Trans European Motorway" (TEM) adında bir otoyoldur. Bu otoyol, çift yönlü olmakla beraber üçer şerit olmak üzere toplamda altı şeritten oluşmaktadır. Ülkemizde en çok bilinen otoyollardan olan TEM, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BM/AEK- UN/ECE) idari ve teknik katkılarıyla 1977 senesinde kurulmuş bir otoyol olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa tarihindeki en köklü ve gelişmiş altyapı projelerinden birisidir. Bu proje kapsamında 14 üye (Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Slovakya, Slovenya, Bosna-Hersek, Romanya, Litvanya, İtalya ve Hırvatistan) yer almaktadır. Bu üyelerin yanı sıra 4 gözlemci statüde ülke (Karadağ, Sırbistan, İsveç ve Ukrayna) bulunmaktadır. TEM projesi batıda Avrupa'nın Trans Avrupa yol ağına katılırken, doğu ve güneydoğuda Batı Asya ve Kafkasya'nın karayolu sistemleri ile direkt olarak bağlantılar kurabilmektedir. Azerbaycan ise şu anda üyelik aşamasında bulunmaktadır.

TEM OTOYOLU NEYİN KISALTMASI?

Kısaltmalar insanlar tarafından her zaman merak konusu olmaktadır. Ülkemizde bulunan en köklü ve meşhur otoyollardan olan TEM otoyolu, her ne kadar Türkçe kelimelerden oluştuğu varsayılsa da İngilizce kelimelerden meydana gelmektedir. Bu kısaltmanın tamamı karşımıza "Trans European Motorway" olarak çıkmaktadır.