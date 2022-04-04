Haberler Gündem Haberleri TOBB Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TOBB Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir ve Ne Zaman Kuruldu?
Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:41 Son Güncelleme: 4.4.2022 08:42

TOBB Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TOBB Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir ve Ne Zaman Kuruldu?

TOBB Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TOBB Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir ve Ne Zaman Kuruldu?

Ülkemizde birçok ticaret odası, sanayii odası ve borsalar bulunmakta ve bünyesi altında çok fazla kurum ve kuruluş olmakla birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Bu kurumların odalar denetimi altında olması gibi odaların da denetimi altında olacağı bir kuruluş ihtiyacını doğurmaktadır. TOBB açılımı nedir?

Tam da bu noktada oda ve borsaları denetleme amacıyla kurulan TOBB, ülkemizin her ilinde karşımıza çıkmaktadır. Büyüyen sanayimizle birlikte artan istekler tek bir yerde toplanmaktadır. Bu isteklerin ve sorunların değerlendirilmesi TOBB tarafından yapılmaktadır.

TOBB AÇILIMI NEDİR?

Her yerde karşımıza çıkmaya başlayan ve sayısı arttıkça karışmaya başlayan kısaltmalardan birisi de TOBB açılımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şeklindedir. Hemen hemen her ilde karşımıza çıkabilecek TOBB, hakkında insanlarda merak uyandırmaktadır.

TOBB NEDİR?

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), adından anlaşılacağı üzere yalnızca ülkemizde faaliyet göstermektedir. Ülkemizin her ilinde bulunan TOBB, 365 adet borsa ve oda üstünde olan bir kuruluştur. TOBB, himayesi altında borsa ve odalar bulundurduğu gibi kendisi de uluslararası ve yerel bazı odalar birliğine (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) vb.) üyedir. Borsa ve odalar, TOBB tarafından bunlara bağlı olan ya da ilgili kurum ve kuruluşların denetimi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ticaret odaları kamu kuruluşudur ve oda başkanı seçimi 14 Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri kararına göre seçilmektedir. Yönetim Kurulu ise borsa ve odaları temsil eden 5 başkan yardımcısını 4 yıllık için seçer. 2003 senesinde Ankara'da TOBB bir alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) kurulmuştur.

TOBB NE İŞ YAPAR?

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), 81 il ve 165 ilçede faaliyet gösteren bir kamu kuruluşudur. Kurulduğundan günümüze kadar odalar ve borsa üyelerinin mesleki eylemlerini kolaylaştırmak, birlik mensuplarının birbirleri içerisinde ve toplumdaki ilişkilerini denetlemek, oda ve borsaların ilgili konunun uygulanmasıyla alakalı istek ve görüşlerini yanıtlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

TOBB GÖREVLERİ NELERDİR?

TOBB görevlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • Hukuki işlemlerle alakalı gerekli düzenlemelerin yapılması.
  • Sözleşme düzenleyip oluşturulan taslaklarla alakalı görüş beyan etmek.
  • Resmi Gazete'de yayınlanmış tüzük, kanun, karar ve yönetmelikleri izleyip Birlik ile ilgili konuları tasnifleyip mevzuat bülteni kapsamında borsa ve odalara elektronik yollarla duyurmak.

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TOBB Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TOBB Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir ve Ne Zaman Kuruldu?
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