Ulusal birlik duygusunu aşındırıyor

AK Parti'nin, Haftalık Gündem Analizi raporunda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti ve Rusya/ Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk girişimlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına örnek verilen raporda şöyle denildi:Yalan siyasetinin son örneğini 29 Mart 2022'de gerçekleştirilen CHP grup toplantısında "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya... İki ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler" ifadeleriyle ortaya koymuştur. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Ticaret Bakanlığı yazılı açıklama ile cevap vermiş 2021'de toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirildiği, Katar'a 2021'de gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının ise 96 bin 797 olduğu ifade edilmiş; bununla birlikte, 18 Mart 2022 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et ihracatının durdurulduğu hatırlatılmıştır.Kılıçdaroğlu'nun yalan ve kurgu üzerine kurulu olan söylemlerinin, hem vatandaşların siyaset mekanizmasına duyduğu güvene zarar verdiği hem de vatandaşların kaygı seviyesini arttırması nedeniyle ulusal birlik duygusunu aşındırdığı ifade edildi.