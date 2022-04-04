Vali Demirtaş, iftarda Batur ailesinin misafiri oldu

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazan ayı dolasıyla vatandaşların iftar sofralarına misafir olan Vali Demirtaş, Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'nde ikamet eden Batur ailesini ziyaret ederek iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşların yanlarında olduklarını hissettirmenin önemine dikkat çekerken amaçlarının vatandaşlarla bir dilim ekmeği, bir tas çorbayı paylaşarak bu güzel günlerin manevi hazzını hep birlikte yaşamak olduğunu söyledi. Misafir oldukları vatandaşlarla sohbet edip talep ve dertlerini ilk ağızdan dinleyip sorunlarına çözüm üretmenin ayrı bir huzur verdiğini belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, onlarla bir arada olmak hakikaten bizleri çok mutlu ediyor. Bugün Batur ailemize İftar dolayısıyla misafir olduk. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızla iftar programlarında bir araya gelemiyorduk. Uzun bir süre sonra vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etti. Allah kısmet ederse, Huzur ve bereket ikliminin manevi hazzının yoğun bir şekilde yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu buluşmalar bizlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını bir kez daha pekiştirmesine vesile oluyor. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır, bizlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün bizleri evinde misafir eden, kıymetli Batur ailesine misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyor; bolluk, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan Ay'ının Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Vali Demirtaş'a eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Necmettin Nas ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Kılıç'ın eşi Esra Kılıç eşlik etti.