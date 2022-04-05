Haberler Gündem Haberleri Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:35 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:42

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

DHA
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN VE 7 AKTİF ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA