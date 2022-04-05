Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 25. yılı dolayısıyla anıt mezarı ziyaret ederken anma mesajı da yayınladı. Bahçeli mesajında, "Merhum Türkeş Bey, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır. Tutarlı hayat çizgisiyle davamızın onuruna leke düşürmemiş, siyasi mücadelesindeki tavizsiz duruşuyla da taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli mesajında, Türk milliyetçilerinin, Türkeş liderliği ile kendilerine dayatılan sınırlı bir siyasal hareket alanını, stratejik ve akıllı bir siyasi mücadele ile bugüne kadar uzanan çizgide kırılma olmaksızın sürekli genişletmesini bildiğini belirtti. Mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin her sorununa cevap verebilecek fikir, vizyon ve kadroları yetiştiren bir siyaset mektebi, daha da önemlisi milliyetçiliği toplumun siyaset algısında merkeze çeken bir siyaset ekolü haline gelmiştir" denildi. Bahçeli'nin anıt mezar ziyaretine parti teşkilatı da eşlik etti. Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, ziyaretin ardından anıt mezardan ayrıldı.