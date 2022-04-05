Çöpte bulunan ölü bebeğin annesi hakkında flaş gelişme! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta belediye görevlilerinin çöpte bir bebek bulmasıyla acı gerçek ortaya çıkmıştı. Pervin Y., öz bebeğini evinin banyosunda doğurup çöp konteynırına attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, adli makamlarca ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ, MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz etti. İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

BEBEĞİN ÖLÜ DOĞDUĞUNDAN EMİN DEĞİLMİŞ

Mahkeme, yakalama kararının gerekçelerini açıklayarak şüpheli kadının 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi olduğunu, şüphelinin hamileliğini eşinin korkusundan söylemediğini ve kimseye haber vermediğini söylediğini, şüphelinin bebeği doğurduktan sonra ölü olduğundan emin olmamasına rağmen 1 saat bekleyip hastaneye götürmediğini ve 1 gün boyunca yardım istemeyip evde beklettiğini belirtti.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU HENÜZ ÇIKMADI

Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmemiş olduğunu aktaran mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin olması gerekçeleriyle savcılığın itirazını kabul ettiğini vurgulayarak şüpheli Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yeniden gözaltına alınan şüpheli Pervin Y, adliyeye getirilmesinin ardından İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Şüpheli kadın savunmasında, "Olay gecesi eşim ve çocuklarım evdeydi. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. Eşim son doğan kız çocuğunda sorun çıkarmıştı. Ben son zamanlarda eşime söylerim diye düşünmüştüm. Olay gecesi sancım başladı, yardım istemeyi akıl edemedim. Bebek kendi kendine doğdu, elime aldığımda mosmordu. Yarım saat bekledim, çocukta hayat belirtisi yoktu. Sonrasında öldüğünü anladım. 1 gün boyunca ağladım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ANNE TUTUKLANDI

Mahkeme, şüphelinin 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şüphelinin çocuğu çöpe attığının anlaşılması, şüphelinin çocuğu ölü olarak dünyaya getirdiği yönündeki iddiası, dosyada henüz otopsi raporunun düzenlenmediğini, şüphelinin bebeği kasti olarak öldürme şüphesi olduğunu belirterek şüpheli anne Pervin Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.