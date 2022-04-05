Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cankıymaz örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti reddederek kendisini aradığı belirlenen şahısları tanımadığını iddia etti. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, oy çokluğuyla Cankıymaz'ın 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

NURİ CANKIYMAZ'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.