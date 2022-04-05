Haberler Gündem Haberleri Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine itiraz
Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:58 Son Güncelleme: 5.4.2022 15:57

Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine itiraz

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cankıymaz ikinci kez tahliye edildi. Kararın üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cankıymaz’ın tahliye kararına itiraz etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cankıymaz örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti reddederek kendisini aradığı belirlenen şahısları tanımadığını iddia etti. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, oy çokluğuyla Cankıymaz'ın 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

NURİ CANKIYMAZ'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

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Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine itiraz
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