İstanbul Emniyeti’nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 10 Nisan Polis Haftası'na özel anlamlı bir kısa film hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu'nda görev yapan polisler tarafından özenle hazırlanan kısa film, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. "Kutsal emanetimize sadakatimiz değişmedi" başlıklı üç dakikalık kısa filmde oynayan polislere; 1845 yılından bu yana Türk Polis Teşkilatı tarafından kullanılan üniformalar tarihlerine göre giydirildi. Polislerin elden ele; bir sandık içerisindeki ay yıldızlı bayrağı günümüze kadar taşıdığı kısa filmde; 1845 yılından 2022 yılına dek nesilden nesile aktarılan meslek, memleket ve bayrak sevdasına vurgu yapıldı. Kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.