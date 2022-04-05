Giriş Tarihi: 5.4.2022 20:35Son Güncelleme: 5.4.2022 20:36
Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz
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Son dakika haberleri... MÜSİAD’ın Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; ‘Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz’ diyerek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberleri... MÜSİAD'ın Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; 'Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz' diyerek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz