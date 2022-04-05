Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz
Giriş Tarihi: 5.4.2022 20:35 Son Güncelleme: 5.4.2022 20:36

Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz

Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz

Son dakika haberleri... MÜSİAD’ın Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; ‘Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz’ diyerek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... MÜSİAD'ın Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; 'Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz' diyerek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA