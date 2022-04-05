Son dakika | Ukrayna’dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama

"BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYEDİR"

Bölgedeki barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade eden Dr. Güçlüer, "Enerji ekopolitiğinde Türkiye güç kazanmaya başladı. Uygulanılan denge politikasıyla hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri sürdürüp krizin ortaya çıkardığı fırsatları ülkemiz lehine kullanabilecek önemli bir pozisyon yakaladık.

Örneğin geçen yıl, 17 milyon Rus turist Avrupa'ya gitmişti. Bugün ise o ülkeler Rusya'ya girişleri yasakladılar. Dolayısıyla bu yıl turizm açısından insanlar Türkiye'yi tercih edecek. Ayrıca Ukrayna ile deniz bağlantımızın devam etmesi de çok önemli. Bunlar Ukrayna ile mevcut çok yönlü ilişkilerin devam etmesini de sağlayacaktır. İlave olarak denge politikasının sürdürülmesi küresel sistemdeki olası daha büyük kırılmalara karşı ülkemizin stratejik güvenliğine de önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.