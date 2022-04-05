Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP’li Semra Güzel Avrupa’ya mı kaçtı?

PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in siyasi iltica yapmaya hazırlandığı iddiası kuvvetleniyor. Son olarak; Diyarbakır'da görülen Semra Güzel'in yasa-dışı yollardan yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor. HDP'li Güzel'in Almanya'da olduğu yönünde değerlendirmeler de yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Arıyoruz. Şu ana kadar bildiğimiz adreslerde bulunamadı. Farklı değerlendirmeler var, ancak kesinleştiğinde paylaşabiliriz" dedi.

Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yasa-dışı yollardan Kuzey Irak'a da geçtiği iddia edilen Semra Güzel'in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da, milletvekilliği devam eden Semra Güzel'in kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı iddia edildi.