ABD ile ilişkilerde yeni dönem

Türkiye, ekonomik konuların yanında askeri ve siyasi konularda da ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Roma'da gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat kapsamında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan tarihi itibarıyla Ankara'da devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, bu kapsamda Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Nuland, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.Bakan Yardımcısı Önal'ın katılımıyla önceki gün yapılan heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildi. Nuland'ın Çavuşoğlu ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye- ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kalın ile Nuland'ın katılımıyla yapılan görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin akan kanın durması için aldığı adil ve diplomatik çözüme dayalı inisiyatifin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.Nuland Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin, "Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının ilerletilmesini ele almaktan onur duydum. Güçlü demokrasiler, hükümetler ile sivil toplum arasında güçlü bir ortaklığı gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Nuland'a görüşmelerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de eşlik etti.ÖTE yandan ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma'nın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere bir dizi görüşme yapmak için Ankara'ya geliyor. Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımların değerlendirileceği öngörülüyor. Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise bu yıl düzenlenmesi hedefleniyor.