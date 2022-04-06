Antalya’da korkunç olay: Eski eşine ve kocasına maket bıçağı ile saldırdı

Polisi alarma geçiren olay, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 4873 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci kadında meydana geldi.

Abdurrezzak Aydın akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Aydın, burada eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği yeni eşi Erden Fesli ile tartışmaya başladı. Gelişmelerin ardından Aydın, 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi Meral Demir ile eşi Erden Fesli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

KOMŞULARI POLİSE BİLDİRDİ

Yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı kocaya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Erden Fesli Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral Demir ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar her ikisinin de komada olduğunu bildirdi.





GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayın ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Abdurrezzak Aydın'ı olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olayın ardından yüzlerce kişi saldırının ardından evin etrafında toplandı. Polis biriken kalabalı dağıtmakta güçlük çekti.



