ByLock’un lisans sahibi için yeni gelişme! İtirafçı tanık olarak dinlendi

Keynes ile üniversite yıllarında FETÖ evlerinde kaldıklarını belirten Candan, "Ankara ayrı örgüt evlerinde kaldık. Hiç aynı evde kalmadık ama yaptıklarımızı ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Sanık askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırmakla mesuldü. Daha sonra kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktı. Öyle değildi, süslenmeyi seven bir insandı. FETÖ'de bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular duyuldu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden atılınca da bunalıma girdi. Okuldan atılması ve dedikodular yüzünden örgüt buna Ankara'da kalacak yer vermedi" dedi.

ABD'YE GÖNDERİLDİ

FETÖ evinde yer verilmemesi üzerine David Keynes'in "Ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım" dediğini anlatan Mehmet Candan, Amerika'ya gitmesi fikrini Keynes'e kendisinin verdiğini söyledi. Tanık Candan, ifadesine şöyle deva etti:

"Örgüt aleyhine konuşacağını söylüyordu. Daha sonra Hikmet Çetinkaya'ya giderek konuştu. Ordudan 100 kişiyi attırırım diyerek örgütü tehdit ediyordu. Hikmet Çetinkaya ile görüşmesi 28 Şubat dönemine geliyordu. Amerika'ya gitmesi fikrini verdim. Bir süre sonra örgütte ikna oldu, 'bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur' dediler. Amerika'ya biletini falan her şeyini FETÖ karşıladı. Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır. Çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen, başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır."

SAVCI MÜTALAASINI HAZIRLAYACAK

Tanık dinlendikten sonra duruşma 28 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti, sanık David Keynes hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verip, bir sonraki celseye kadar Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede David Keynes'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 17 Aralık 2020'de hakkında yakalama emri çıkartılan Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.