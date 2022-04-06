CHP’li eski belediye başkanı hırsızlıktan tutuklandı

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yaşandı. Belde sakinlerinden S.K., römork ve römorkun içerisinde bulunan 2 su tankının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Akharım beldesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski Belediye Başkanı Nurettin Özdemir'in römork sattığı belirlendi. Özdemir'in römorku sattığı M.A.A. ile alıcı kılığında irtibata geçen jandarma ekipleri, şahıstan römorkun fotoğraflarını istedi. Bunun üzerine M.A.A. jandarmaya WhatsApp üzerinden fotoğrafları gönderdi. Yapılan fotoğraf karşılaştırmasında römorkun Özdemir tarafından çalınarak satıldığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan CHP'li eski belediye başkanı Nurettin Özdemir ile birlikte Ç.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan römorku Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesindeki bir bağ evinde bulan jandarma ekipleri, römorku asıl sahibi S.K.'ye teslim etti.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Akharım'ın eski belediye Başkanı Nurettin Özdemir, 2006 yılında beraberindeki 2 kişiyle, beldede bir kişiyi dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. "Cebir kullanmak", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özdemir, 14 Aralık 2007'de görülen karar duruşmasında 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı temyiz eden Özdemir, 2009 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Akharım Belediye Başkanı seçildi. Ancak Yargıtay, Başkan Özdemir hakkındaki cezayı 25 Nisan 2013'te onadı. Ceza onanmasına rağmen teslim olmayan Başkan Özdemir hakkında 24 Temmuz 2013'te yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha sonra yakalanan Özdemir, cezaevine gönderildi. CHP o dönem Özdemir'in eşi Sevinç Özdemir'i belediye başkan adayı olarak gösterdi. Sevinç Özdemir, CHP'nin ilk başörtülü adayı olarak duyurulmuştu.