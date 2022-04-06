Dış odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları milletten döner

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan Viktor Orban ile yakın ilişkilere sahip ve bu ilişkilere önem veriyor. Seçim sonuçlarında gördüğümüz şu: Birtakım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları her zaman ters teper. Kararı her zaman millet verir.Türkiye'nin yürüttüğü müzakere performansıhemen herkes tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin güvenli arabulucu olma niteliği herkes tarafından takdir edilmektedir. Ukrayna'ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusundaki çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor.Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması, çeşitli yerlerdeki katliam görüntülerinin buna eşlik etmesi, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir facia. Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı görülmektedir.Türkiye NATO içerisindeki güvenilir ve barış yanlısı iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyenler Türkiye'yi sorguluyordu. Halbuki görüldü ki Türkiye olmadan kilit mimarisi asla oluşturulamaz. AB'nin Türkiye'siz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor.