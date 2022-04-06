Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iftar programında gençlerle bir araya geldi

"KÖLELİĞİ GEÇMİŞTE DE GÜNÜMÜZDE DE REDDEDEN YEGANE SİSTEM İSLAM'DIR"

Erbaş, bugün dünyada ırkçılığın, ayrımcılığın olduğunu ve modern bir köleliğin yaşandığını dile getirerek, "Bu köleliği geçmişte de günümüzde de reddeden yegane sistem İslam'dır. Çünkü İslam'da, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten Müslüman olamazsınız' buyuran bir Peygamber var ve o Peygamber Veda Hutbesi'nde diyor ki; 'İnsanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a herhangi bir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız, takva sahibi olanınızdır.' Allah'ın emirlerini en iyi kim yerine getiriyorsa, haramlardan en çok kim kaçınıyorsa, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun en üstün olan odur" diye konuştu.