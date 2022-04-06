"Erbakan yaşasaydı CHP'nın yanında yer alırdı" demişti! O belge ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, "Erbakan hapse girsin" diye imza vermiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" şeklindeki çıkışı tartışma konusu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN: BÖYLE BİR SAÇMALIK OLUR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinde gazetecilerin bu konuyu hatırlatması üzerine, "Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?" sözleriyle Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.