FETÖ firarisi Cankıymaz’ın tahliyesine itiraza ret

Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan FETÖ firarisi eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire eski Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Cankıymaz'ın emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile mahrem imam M.S.S.'ye bağlı olarak 2010-2013 yıllarında Ankara'da görev yaptığı dönemde oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin görev yaptığı diğer yerlerde de ankesörlü telefonlar üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nuri Cankıymaz, 14 Aralık 2021'de kaçma şüphesinin olmadığını dile getirerek tahliye talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı yurtdışına çıkma yasağı ve haftada 2 kez karakola imza vermesi şartıyla Cankıymaz'ın tahliyesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde, sanığın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek yeniden tutuklanmasını istedi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz talebini yerinde görmeyen Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nuri Cankıymaz'ın tutuklanmasına karar verildi.

İKİNCİ TAHLİYE

Cankıymaz mahkemede geçen duruşma tahliye edildiği halde tekrar tutuklandığını ve kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı Cankıymaz'ın konutu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karara yeniden itiraz etti. Başsavcılığın itirazı ise reddedildi.

Eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine itiraz