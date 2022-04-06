İllerin milletvekili sayıları belirlendi

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2021'de açıklanan nüfus bilgileri üzerine 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımlarını yeniden düzenledi. YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Bu çerçevede, Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, İstanbul ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı birer azaldı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'den 98'e, Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye çıktı, Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 7'den 6'ya, Muş'un milletvekili sayısı 4'ten 3'e indi.