Kılıçaslan ailesi o ifratı anlattı: Candan, samimi aileden biri





Cumhurbaşkanımız rahmetli babamın da bir İETT çalışanı olduğunu öğrenince bize oradan ayrılış hikâyesini ve yaşadıklarını anlattı. Sohbetleri çok keyifliydi. Babaannemin onu çok sevdiğini öğrenince onun da yanına gittiler. Babaannem onlara kendi yaptığı el yapımı vişne suyunu hediye etti.