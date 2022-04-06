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Giriş Tarihi: 6.4.2022 13:05

MHP'li Öztürk: Ersoy için disiplin işlemleri başlatılmıştır

MHP’li Öztürk: Ersoy için disiplin işlemleri başlatılmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama yaptı. Öztürk, "Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un disiplin kuruluna sevkiyle ilgili, "Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" dedi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Halen Kayseri ili Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78'inci maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81'inci maddesi uyarınca tedbirli olarak, parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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MHP'li Öztürk: Ersoy için disiplin işlemleri başlatılmıştır
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