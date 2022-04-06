Muğla’da su faturaları yargıya taşındı

Bodrum Güçbirliği Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dernek avukatı ile Bodrum Adliyesi'ne giden başkan Serdar Kayhan, adliye çıkışında bir açıklama yaptı.

Serdar Kayhan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarına kanunsuz ve haksız bedeller yansıttığı yönünde vatandaşların yoğun şikayeti olduğunu ve bu yönde basında birçok haber çıktığını belirterek, "Mahallelerde içme suyu tüketim bedeli ile atık su bedeli, neredeyse ilçe merkeziyle aynı. Halbuki yasa ilçe merkezi bedelinin yarısı kadar alınabileceğini açıkça belirtmiş. Ama MUSKİ'ye sorsanız mahallelerde ki siteler için, sanki farklı kaynaktan su vermiş gibi "lüks su tüketim bedeli" aldığını söylüyor. Bodrum Yarımadası'nın her noktasına aynı kaynaklardan aynı su geliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mevcut yasayı dikkate almıyor. Atık su bedelinde kanun içme suyunun "en fazla yüzde 50'si alınır" diyor. Ama Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kanunu takmıyor. Vatandaşlarımız hem yüksek zamlı su bedeli, hem yasaya aykırı atık su bedeli ödüyor. Bodrum Güçbirliği Derneği olarak bu konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca su faturalarında yer alan birçok kalemin de incelenmesini istiyoruz. Kimsenin vatandaşlarımızın sırtından, Bodrumlu vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç sağlamasına izin vermeyiz. Bodrumlu'ların hakkını korumak için yargıya baş vurduk. Vatandaşlarımızın cebinden haksız, kanunsuz olarak çıkan her bir kuruşun hesabını kim olursa olsun vermek zorunda. Halkçı olduğunu söyleyen belediye, zaten fahiş su bedelleri alıyor, bir de kanunsuz tahsilat yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede kanun var" dedi.