Son dakika: FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca için karar verildi

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile Karaca hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından dava açılmıştı.

SON SAVUNMASI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Karaca, son savunmasını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Karaca, FETÖ ilişkisini inkar etti. Karaca, birikimlerini örgüte ait Bank Asya'da, faizsiz bankacılık olduğu için tuttuğunu öne sürdü. Kamboçya'da yakalandığında susma hakkını kullanmasını da "Susma hakkı anayasal bir haktır" diye savundu. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutuklu olduğunu belirten Karaca, tahliyesini talep etti.

AVUKATI, FETÖ'NÜN YURTDIŞI YAPILANMASINI SAVUNDU

Karaca'nın avukatı Vildan Yirmibeşoğlu ise PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin uluslararası terör örgütleri listesinde olduğunu ve bu örgütlerin yabancı ülkelerde sivil toplum kuruluşlarına izin verilmediğini, ancak Osman Karaca'nın Meksika'da çalıştığı FETÖ okulunun bu kategoride olmadığını iddia etti.

MİT tarafından yurt dışından getirilen birçok FETÖ sanığı öğretmenin avukatlığını yaptığını söyleyen Yirmibeşoğlu, FETÖ'nün yurtdışındaki sözde eğitim kurumlarının terör örgütü yapılanması olmadığını, 15 Temmuz darbe girişimi ile de bu kuruluşların ilişkisinin ortaya konulamadığını ileri sürdü.

KARAR

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, her ne kadar silahlı "terör örgütü yöneticiliğinden" dava açılsa da Karaca'nın "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. "Uluslararası casusluk" suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi.