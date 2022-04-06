Tunceli’de sığınaklar imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen "Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu" devam ediyor. Özel eğitimli komandoların yer aldığı operasyonda, Mehmetçik zor arazi şartlarında terör sığınaklarını bir bir tespit ediyor.

Ahpanos, Bali ve Kutu Deresi ve Munzur Vadisi'nde İHA'ların da (İnsansız Hava Aracı) destek verdiği operasyonda, özel eğitimli komandolar ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) taburu sarp kayalıklardaki alanlarda bulunan mağaralara uzun merdiven ve çelik halatlar yardımıyla giriyor. Komandolar, biri Bali Deresi'nin giriş kısmında Munzur Çayı'na bir metre mesafede 5 sığınak tespit etti.

Olası tuzaklara karşı komandolar aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından sığınaklarda arama yaptı. Aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğindeki malzemelere el konuldu. Yapılan aramaların ardından ele geçirilen sığınaklar ve malzemeler imha edildi.