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Giriş Tarihi: 7.4.2022 23:26 Son Güncelleme: 7.4.2022 23:45

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu’nun zorbalığına tepki!

Bakan Kirişci’den Kılıçdaroğlu’nun zorbalığına tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı halde yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da benzer zorbalıklara imza atarak Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanmış ve içeriye alınmamıştı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kılıçdaroğlu'nun zorbalığına tepki göstererek; "Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil" ifadelerine yer verdi

Geçtiğimiz aylarda, randevusu olmadığı halde önce TÜİK'in kapısına dayanan ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir zorbalığın sinyalini verdi.

YARIN DA ET VE SÜT KURUMU'NUN KAPISINA DAYANACAK

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yarın saat 10'da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını açıkladı.

CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kılıçdaroğlu'nun zorbalığına tepki göstererek; 'Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil' ifadelerine yer verdi

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Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu’nun zorbalığına tepki!
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