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Giriş Tarihi: 7.4.2022 22:13

Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

AA
Bakan Koca’dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması
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