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Giriş Tarihi: 7.4.2022 17:04

Bakan Soylu, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Bakan Soylu, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Toplantıda iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerine değindi. Türkiye'nin Gürcistan'ın bağımsızlığından bu yana Gürcistan 'ın en güvenilir dostlarından biri olduğunu belirten Garibaşvili, Gürcistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın üst düzeyde olduğu ve mevcut işbirliğinin önemli olduğu kaydedildi.

Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan arasında özellikle güvenlik alanında verimli iş birliği yapıldığı vurgulandı. Görüşmede Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik durumda ele alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş içinde barış ve istikrarın desteklenmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Avrupa-Atlantik hedeflerine verdiği sarsılmaz destekten dolayı İçişleri Bakanı Soylu 'ya teşekkür etti.

Heyetler arasında düzenlenen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri katıldı.

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Bakan Soylu, Gürcistan Başbakanı ile görüştü
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