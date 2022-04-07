CHP’li Başkan’dan skandal sözler

Geçtiğimiz yıl yasak aşkı ve yasak aşkından doğan çocuğunu sahiplenmemesi ile gündeme gelen Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin küresel bir marka olmayı hedefleyen ve Avrupa'daki fuarlarda her kesimden tam not alan yerli otomobili TOGG için tepki çekecek sözler söyledi. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan yerli otomobil için "Milli falan değil" diyen Sertaslan, "TOGG AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil" ifadelerini kullandı.

"BEN TOGG'U SAHİPLENMEM"

Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi'nin de gündemindeydi. Mecliste ilginç açıklamalar yapan CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. TOGG'un resmini yapacakmışız, AK Parti'nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı. Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verildi.