Evlat nöbetine katılım sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binası önünde annelerin başlattığı eylemlere katılım sürüyor. Diyarbakır'da bir, Muş'ta ise iki aile eyleme dahil oldu. Cemal Demir, Mardin'de 8 yıl önce 16 yaşındayken okula gitmek için evden çıkan ve PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Ali için Diyarbakır'daki eyleme katıldı. Aile sayısı 282'ye yükseldi. Oğlunun okula gitmek için evden çıktığını fakat dağa kaçırıldığını ifade eden baba Cemal Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu. Muş'ta HDP il binası önünde her çarşamba günü eylem yapan ailelerin eylemine ise 2014'te İstanbul'dan İzmir'e çalışmak için giden oğlu Mahsun'dan bir daha haber alamayan baba Mirza Güneş ile 1990'da vatani görevini yapmak için askere gönderdiği kardeşi Ramazan'dan bir daha haber alamayan ağabey Süleyman Tultak katıldı. Aile sayısı 31'e yükseldi.