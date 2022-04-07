İstanbul Emniyeti’nden anlamlı iftar: Şehit aileleri ile buluştular

İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) "Şehit Aileleri İftar Programı" düzenledi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Şehit Aileleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet müdürü yardımcıları katıldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Çok anlamlı bir günde bir araya geldik. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.