Karadeniz’de yine mayın tehdidi

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Karadeniz'de mayın tehdidi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kefken açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim deniz karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi. Sahilden 30 mil açıkta tespit edilen mayına müdahale için askeri helikopterlerin bölgeye hareket ettiği görüldü. Helikopterleri bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Daha önce de 26 Mart'ta İstanbul Boğazı batısı ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dâhil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirler alınıyor. Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter ve İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden de mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı da kullanılıyor. Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler bölgede emniyeti sağladıktan sonra mayınlar imha ediliyor. ANKARA