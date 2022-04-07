Millet İttifakı’nda yerel çatlak! CHP ve İYİ Partili üyeler anlaşamadı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında toplanan, 45 üyeli Etimesgut Belediye Meclisi Nisan Ayı oturumunda daimi encümen üyelikleri seçimleri yapıldı.Millet İttifakının iki büyük ortağı CHP ile İYİ Parti arasında aday konusunda çatlak yaşandı.

Seçim öncesi AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) ile CHP ve (İYİ Parti) Millet İttifakı; MHP'li Ali Bahadır, AK Parti'li Sülbiye Sayın CHP'li Abuzer Demirci ismi üzerinde anlaştı. Önergeye bütün partilerin grup başkanvekilleri imza attı.

Seçim öncesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kerem Erdem, 'Millet İttifakı'nda her zaman CHP'li meclis üyeleri aday çıkıyor. Bu yıl bizim adayımız olsun istedik ama CHP bunu kabul etmedi' diyerek CHP'li isme karşı çıktı. Yeniden önerge vererek İYİ Parti aday olarak partisinden Bahattin Dinç'i aday gösterdi. MHP'nin 15, CHP'nin 14, AK Parti'nin 10 İYİ Parti'nin 6 meclis üyesinin bulunduğu Etimesgut Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde 42 üye oy kullandı.

Ali Bahadır (MHP) 33, Sülbiye Sayın (36), Bahattin Dinç (İYİ Parti) 20 oy aldı. CHP'nin adayı Abizer Demirci 15 oyda kalarak seçilemedi. İYİ Parti'nin bu tutumu CHP kanadında şok etkisi oluşturdu.