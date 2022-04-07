Operasyonda yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda, 11'i il merkezinde, 2'si Anamur ve 1'i Tarsus ilçesinde olmak üzere 14 DEAŞ şüphelileri çıkarıldıkları mahkemede, 6'sı tutuklanırken, 6'sı sevk edildikleri mahkemece serbest, 2'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.