Orban’ın zaferi AB’yi çıldırttı

Macaristan'da 12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban'ın 4'üncü seçiminden de galip ayrılması 6'lı muhalefete umut bağlayan AB'yi çıldırttı. Orban'a karşı misilleme arayışına giren Avrupa Birliği, Macaristan'a verilen AB fonlarının usulsüz dağıtıldığı iddiasıyla Orban yönetimine karşı 'hukuk devleti kurallarının ihlali' nedeniyle yaptırım işlemlerine başlandığını açıkladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Macaristan ile pek çok konuda ihtilafları bulunduğunu söyledi. Von der Leyen'in bu açıklamalarının zamanlamasının Orban'ın seçim zaferinden sonra gelmesi "Bu bir missilleme" değerlendirmelerine yol açtı. Orban da iki gün önce yaptığı zafer konuşmasında "Öyle bir zafer kazandık ki, değil Brüksel'den, Ay'dan bile görülür" diyerek AB'yle arasındaki gerginliğe gönderme yapmıştı.AB, Macaristan'daki yolsuzluk iddialarının araştırılması için komisyon kurulması konusunda da yoğun bir baskı yapıyor. AB, Macaristan'da Orban iktidarı dönemine ait uygulamaların AB'nin temel mevzuatıyla çelişkiler oluşturduğunu, AB'nin temelini teşkil eden sözleşmedeki hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiği kaygıları yarattığını iddia ediyor.