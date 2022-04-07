Sebze-meyve fiyatı düşecek stokçuya geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'nın en önemli gündem maddesini hayat pahalılığıyla mücadele oluşturdu. Özellikle gıda ve meyve-sebze fiyatlarındaki artışın nedenleri ve nasıl durdurulacağı üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerine, "Üretimin başladığı bir geçiş döneminden geçiyoruz. Yaz ayları ile birlikte üretim artacak ve fiyatlar da düşecek. Stokçunun, fırsatçının, fahiş fiyat uygulayanın, vergi indirimini etiketlere yansıtmaların üstüne üstüne gideceğiz" mesajı verdi. MKYK'da ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin dünyada takdirle karşılanan arabuluculuk girişimleri de değerlendirildi. Girişimlerin devam ettiği belirtilerek iki lideri bir araya getirmek için umut olduğu görüşünde birleşildi. MKYK'da emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde öneriler de oldu. Toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları ile ilgili brifing veren Akar, Türkiye'nin kendi uçak motorunu yapmak için çalışmalara başladığını anlattı. Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili de 'Rus menşeli ama hangi ülkeye at olduğunu bilmiyoruz' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu da bu ay Akar'la birlikte İsrail'e gideceğini söyleyerek "Mısır, BAE, Suudi Arabistan, ve İsrail ile ilişkiler geliştirilecek" dedi.