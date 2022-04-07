Son dakika: Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"BU ANKETLERİ YAPARKEN CHP GENEL MERKEZİ'NDE Mİ BULUNUYORSUNUZ?"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bizim geçmişten borç değil alacağımız vardır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Hiçbir karanlık ve karışık ilişkimiz de yoktur. Bu mücadelede yol başçımız Merhum Alpaslan Türkeş beydir. MHP, 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Dün haklıydık, bugün haklıyız. Allah şahit yarın da haklı çıkacağız. Hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle bu dünyada da, mahşerde de hesaplaşacağız. MHP oranlara sığmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını söyleyenler müstevli kalıntılardır. Devamlı hale gelen algı operasyonları ile kamuoyunda partimizin gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz?

"BİZİM ÖLÜMÜZ BİLE SİZİN DİRİNİZİ YERLE YEKSAN EDER"

Bu anketçilere umut bağlayan siyasetçilere bizim ölümüz bile sizin dirinizi yerle yeksan eder. Şimdi deden haberiniz olsun 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüz bile olmayacaktır.

"DURDUĞUMUZ YER DOĞRUDUR, BAKTIĞIMIZ YER DOĞRUDUR"

Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Gönlümüze kuşku düşürmek kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz. Biz aziz milletimize şüphesiz inanıyor ve güveniyoruz. Biz Türk Milleti'ni canımızdan aziz biliyoruz.

Durduğumuz yer doğrudur, baktığımız doğrudur, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk vatanıdır.

BAHÇELİ'DEN BUÇA ÇIKIŞI: MÜZAKERELER SONRASI ORTAYA ATILMASI YA TESADÜF YA DA KAHREDİCİ BİR TEZGAHTIR

Hibrit savaş diye bilinen yeni savaş konseptinde konvansiyonel savaşın yanında siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonlar, medya operasyonları devreye alınmaktadır. Buça'daki toplu mezarda 410 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı, bunun Rusya tarafından işlenen bir savaş suçu hatta katliam olduğu iddia edilmiştir. Dünya kamuoyunda ciddi ses getirmiş, büyük tepkilere neden olmuştur. Elleri arkadan kelepçeli ölü sivillerin paylaşılan fotoğrafları insanların vicdanında ilk bakışta infiale neden olmuştur. Bunun düzmece mi yoksa gerçek bir olay olup olmadığı ortaya çıkmamıştır. Biz kimsenin sefil propagandasına yataklık yapamayız, kara kampanyalara alet olamayız. Şuurlu hareket etmek güvenli yol bulmamızı sağlayacaktır. Derinlemesine kazılması gereken asıl nokta, istikrarla barış görüşmelerinin mesafe aldığı anda sivil katliamların dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya beklendiği üzere yalanlamıştır, tekzip etmiştir.

ABD'den Fransa'ya, AB'den NATO'ya bilinen gruplar hızla savaş suçu olduğunu söylemişlerdir. Savaş sırasında yalan ve saptırma haberlere sürekli ihtiyaç duyulmuştur. Irak savaşında kitle imha silahları var denilerek ABD işgal etmişti. Ne var ki iddiası asılsızdı. Buça'daki olaylara ilişkin bir görüş paylaşmamız şu an için mümkün değildir. Eğer bir katliam varsa sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması gerekir. Sivil ve masum insanların katlini hiçbir bahane doğru gösteremez. Bize dayatılan ve teyit edilmemiş fotoğraflarla kesin karar vermek peşin hükümlülüktür. Üzerinde durulması gereken konu neden böyle bir zamanda katliam iddiası gündeme taşınmıştır? Buna kimler gerek duymuştur? Müzakerelerin kesilmesini isteyenler vardır ve bunlar günyüzündedir! İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüftür ya da kahredici bir tezgahtır. Türkiye barış için en çok mücadele eden ülkedir. Türkiye'den başka hizmet eden ikinci bir devlet yoktur.