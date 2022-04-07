Son dakika: Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"SON EĞİTİM GÜNÜNE KADAR OKULLARIMIZIN KAPISI AÇIK OLACAK"

"Ramazan ayı bu yıl başka bir güzel ve huzurlu. Salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimle aksatmadan devam ettirdik. Siz saygıdeğer hocalarıma özellikle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.