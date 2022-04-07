Son dakika: Thodex davasında mahkemeden ilk karar

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında bulunan firari CEO Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada adı geçen 21 sanık hakkında 268 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.

MAHKEME KABUL ETMİŞTİ

Savcılığın hazırladığı iddianamede firari sanık Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yola kadar hapsi istenirken, düzenlenen iddianame değerlendirilmesi için İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.

TUTUKLU SANIKLAR HAKKINDA MAHKEMEDEN KARAR

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex davasında ilk kararını verdi. Tensip zaptını hazırlayan mahkeme, davada tutuklu olarak yargılanacak olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Thodex sanıkları önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FİRARİ ÖZER'İN KIRMIZI BÜLTENİ DEVAM

Aynı zamanda mahkeme, hazırladığı tensip zaptında firari sanık Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan kırmızı bültenin devamıyla infazının beklenmesine, sanıklar Ali Murat Kavakçı, Fırat Erbil ve Zuhal Özer'in SEGBİS sistemiyle bulundukları yer mahkemelerine talimat yazılmasına hükmetti.

SANIKLARIN SORGU KAYITLARI DELİL SAYILACAK

'Mal varlığı değerlerini aklama' suçu açısından Maliye Hazinesi'nin suçtan zarar gören sıfatıyla dosyaya eklenmesini de kararlaştıran mahkeme, sanıklar hakkında da benzer suçlara ilişkin soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığına dair sorgu kayıtlarının delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi.