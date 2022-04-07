Son dakika: Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer’den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...

"PARAYI KRİPTO PARA VE ALTINA ÇEVİRİP AKLAMIŞLAR"

İddianamede Thodex platformunda tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma kapsamında başvuruda bulunan 2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı bildirildi. İddianamede dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmının suç örgütü tarafından yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldığı bir kısmının da fiziki olarak altına çevrilerek mal varlığı değerlerinin aklandığı bildirildi. Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.