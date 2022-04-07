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Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:56

Terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalandı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. JASAT ekipleri, operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucu, "PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Ş.Y.'nin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gizlendiğini tespit etti. Jandarma timleri, Ş.Y.'nin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce terör örgütü üyeliğinden 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y., JASAT tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Y., tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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Terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalandı
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