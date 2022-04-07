Türkiye’nin ilk “çocuk gelişimi destek/oyun terapisi" birimi Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi

Çocuk Gelişimi Destek/Oyun Terapisi Birimi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Başhekim Yardımcıları Dr. Funda Toprak ve Uz. Dr. Şaban Yüksel' in katılımıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kulesinde hizmete açıldı.Açılışta Küçük Kalpler Eğlence Ekibi ise çocuk hastalara hediyeler ve balonlar dağıttı. Amacı; çocuklarla oyun oynarken terapotik iletişim kurarak gelişimlerini izlemek olan birime 3/12 yaş arasında tüm çocuklar kabul edilecek.

8 GELİŞİM UZMANI GÖREV ALACAK

Açılan birimin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerle ilgili açıklama yapan birim sorumlusu Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Demirci, Çocuk Gelişimi Destek Biriminde sekiz çocuk gelişim uzmanın görev yapacağını belirterek; "Birimimiz öncelikle çocuk psikiyatri polikliniğinden gelen hastalarımızın ruhsal durumlarını iç dünyalarını anlayıp gelişimsel açıdan takip edebilmemiz için açıldı. Biz çocuklarla oynarken gözlemler gerçekleştireceğiz ve bununla ilgili rapor hazırlayıp çocuk psikyatri uzmanlarımıza sunacağız" diye konuştu.

AİLELERE DE GELİŞİM TEKNİKLERİ ÖĞRETİLECEK

Çocuk Gelişimi Destek Biriminde ailelere de çocuklarıyla birlikte örnek oyun oynamayı, birlikte etkileşimli kitap okumayı öğreteceklerini belirten Elif Demirci;""Ailelere burada evde çocuklarıyla nasıl oyun oynamaları gerektiğini, çocuklarının gelişimlerine nasıl destek olmaları gerektiğini anlatacağız. Aldıkları gelişimsel destek programını evde nasıl devam ettirmeleri gerektiğini onlarla paylaşacağız. Kısacası ailelerimize de çocukların gelişimsel eğitimleri konusunda yol göstereceğiz. Hastalarımız bize çocuk psikiyatri polikliniğinden yönlendirilerek ulaşabilecekler. Çocuk psikiyatristleri çocuklarda görülen korku, kaygı öfke kontrol problemleri, travmatik yaşantı, ekran bağımlılığı ,psikososyal yoksunluk, ayrılma kaygısı, otizmi tanılama gibi durumlarda çocukları gelişimsel destek birimine yönlendireceklerdir" dedi.