100 milyon liralık mirası mitokondri bağı çözecek

Osmanlı sadrazamlarından Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın mezar açtıran 100 milyon liralık miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yeni rapora göre, Sadrazam'ın eşi Rafet Hanım ve Hatice Seniye'nin torunu olan Süleyman Sedes arasındaki mitokondri bağına bakıldığında aile bireyleri olabileceği yer aldı. II. Abdülhamid döneminin önemli devlet adamlarından olan ve bir dönem sadrazamlık yapan Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Rafet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya geldi. 7 çocuklarından sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi. 1914'te İtalya'da vefat eden sadrazamın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi. 1941'de ölen Seniye'nin günümüzdeki mirasçısı ise torunları ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim Celalettin Paşa ise 1971'de vefat etti ve günümüzdeki mirasçısı O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon TL üzerindeki mirası, kuzenler arasında anlaşmazlığa neden oldu. İddiaya göre O.V., kuzenleri olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S.'ye "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım'' dedi. Kız kardeşler kabul ederek miras sürecine katıldı. İddiaya göre O.V., "Seniye, Sadrazam kızı değil, nüfusta yoksunuz'' diyerek mirastan ayrılmaları için dava açtı. Mirastan çıkarılmak istenen kız kardeşler, nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Mahkeme, Rafet Hanım ve Seniye Hanım arasındaki DNA tespiti için kabirlerinin açılması kararı verdi. Rafet Hanım'ın, oğlu Celalettin Paşa'nın, Hatice Seniye'nin ve iki torununun mezarları açılarak DNA örneği alındı. Adli Tıp anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakarak yeni rapor hazırladı. Yeni rapora göre, Sadrazam'ın eşi Rafet Hanım ve Hatice Seniye'nin torunu olan Süleyman Sedes arasındaki mitokondri bağına bakıldığında aile bireyleri olabileceği yer aldı.