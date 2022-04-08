Başkan Erdoğan cuma namazını büyük Çamlıca Camii’nde kıldı

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılacağı Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan namazdan sonra cami cemaatine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu, "Bugün ikinci cumayı birlikte yaşadık, icra ettik. Rabbim İnşallah daha nice cumalarda bizleri bir arada yaşamayı, nasip etsin. Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte bize düşen farklı bir durum söz konusu. O da bir olmamız lazım, beraber olmamız, kardeş olmamız lazım birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım. Büyük Çamlıca Cami bugün farklı bir durumu da inşallah yaşıyor. İslam medeniyeti müzesi olarak camimizin külliyesi içinde senede bir veya iki kere elimizdeki çok önemli objeleri inşallah burada sergileyeceğiz. Burada Topkapı Müzesi olsun, değişik yerlerdeki bütün bu eserler aynı zamanda Büyük Çamlıca Camiimizin müze kısmında tüm müslümanların hizmetinde olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın diyor, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum."

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar