Beyoğlu’nda parklar yaza hazırlanıyor

Beyoğlu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede bulunan parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Beyoğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 45 parkta yaptığı çalışmayla parklarda aydınlatma sistemleri onarılıyor, yürüme yolları ve çöp kutuları yenileniyor ve oturma bankları sayısı artırılarak kırık olanlar onarılıyor. Ekipler ayrıca parklardaki spor aletleri ve çocuk oyun guruplarını da bakımdan geçiriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra parklar baştan aşağı temizlenerek yaza hazır hale getiriliyor.





AĞAÇLAR BUDANARAK HASTALIKLARA KARŞI İLAÇLANIYOR

Belediye ekiplerin yaptığı bir çalışma ise ağaçların bakımı. Tüm park ve bahçelerdeki ağaçlar budanarak hastalıklara karşı ilaçlanıyor. İlçeyi daha da yeşillendirmek amacıyla cadde ve sokaklara yerleştirilen saksı ağaçlar bakımı da düzenli olarak yapılıyor.