Haberler Gündem Haberleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Silivri Cezaevi'nde toplu intihar' iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 9.4.2022 01:42

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Silivri Cezaevi'nde toplu intihar' iddialarını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ’Silivri Cezaevi’nde toplu intihar’ iddialarını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Silivri Cezaevi'nde toplu intihar' iddialarını yalanladı
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