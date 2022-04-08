CHP, HDP ile tek yumurta ikizi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu gafillikle suçladı, şu mesajları verdi:Teröristi serbest bırakacağız diyen Kılıçdaroğlu, sorarım sana, gazileri içeri mi tıkacaksın? Şehitlerimizin kemiklerini mi sızlatacaksın? Terörle mücadeleyi mi keseceksin? Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li bir milletvekilinin yasadışı yollardan Suriye'ye geçtiği, terörist arkadaşlarına sığındığı, buna da hiç kimseden ses çıkmadığı anlaşılmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu, sen aslında çift kişiliklisin, birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi de aydınlıkta gafilsin. CHP kuzuların sessizliğine gömülmüştür. Biz TBMM'de terörist ve terör örgütü sempatizanı görmek, seslerini duymak, aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu neyi bekliyorsun, neden susuyorsun, haydi bunu da eleştir?Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum: Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz? Yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.Başbakan Viktor Orban liderliğinde kurulmuş ittifak, muhalif altı partinin ittifakını ters köşeye yatırmış, Soros'u kendi ülkesinde boşa düşürmüş, AB'nin engellerini aşma becerisi göstermiş ve dördüncü defa seçimlerde zafer kazanmıştır. Dış destek ve tazyiklerin işe yaramadığı, başkalarına kurşun askerlik yapanların sonunun iyi olmadığı Macaristan örneğiyle bir kez daha anlaşılmıştır. İçimize yuvalanan zillet ittifakının Macaristan'a bakıp sonuç çıkarması, ders ve ibret alması gerekir.Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikâyet ve sızlanmalar da görülebilir ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh günlere ulaşabilmek için sabırla, sağduyuyla ve metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur.Bahçeli'nin konuşması sırasında gazeteci Nursima Özonur baygınlık geçirdi. Bahçeli konuşmasının ardından revire giderek Özonur'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.