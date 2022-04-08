CHP’li Ali Mahir Başarır Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı alçak sözlerle hedef aldı! ’5’li çete varsa bir de reisi vardır’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında katıldığı bir programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Beşli çete varsa onun bir de reisi vardır' şeklinde küstah ifadeler kullanırken, sosyal medyada tepki yağdı. Başarır, daha önce de Türk ordusuna 'Satılmış' diyerek büyük tepki çekmişti.
KÜSTAH SÖZLER: "BEŞLİ ÇETE VARSA BİR DE REİSİ VARDIR"
Başarır, canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik, 'Beşli çetenin tahsildarı' şeklindeki hakereti tartışılırken küstah ifadeler kullandı.
Başarır, Erdoğan'ı hedef alarak, "5 şirket açıklama da yapmadı. Herkesin bir eleştirisi var, ben bu kitapta gizli diyorum. Beşli çete varsa onun bir de reisi vardır." dedi.
SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
Moderatör Gökmen Karadağ, Başarır'ın sözleri sonrası durumu toparlamaya çalıştı. Karadağ, "Diyerek, pimi çekilmiş bombayı Ali Bey buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Nihayetinde birtakım belgeler ile desteklenmedikçe, ortaya birtakım daha somut hususlar getirilmedikçe, her yayıncı gibi bizde yayıncı gibi kurum ve unvanların korunması için biz hassasiyetimizi belirtelim, size de bunu hatırlatalım Ali Bey." ifadelerini kullandı.
SUNUCUNUN DÜZELTMESİNE BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
Başarır, sunucu Karadağ'ın durumu toparlama çabasına bile karşı çıkarak söylemini sürdürdü, "Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" dedi.
TÜRK ORDUSUNA 'SATILMIŞ' DEMİŞTİ
Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.