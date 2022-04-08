CHP’li Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert FETÖ tepkisi: CHP sırtındaki bu kamburla yürüyemez

(MUSTAFA YEŞİL)

"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLMASI KÜRESEL GÜÇLERİN DESTEĞİ İLE"

'Mustafa Yeşil toplantının sonuna doğru 'Bizden istedikleriniz veya Fetullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler?' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok" dedi. 'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da, Yurtta sulh, cihanda sulh başlığı ile söylesin' dedi. Danışmanlık, akıl hocalığı yapmakla kalmayan Kılıçdaroğlu, bir başka toplantıda da, destek istiyor. Danışmanlarının çoğunluğunun bu terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, hüküm giymeleri kadar, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa uzanması da küresel güçlerin desteğiyle sağlandığının belgeleri kamuoyuna yansıdı.

Merkezi İsveç'te bulunan Silk Road Enstitüsü'nün Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından önceki (2009 Aralık) raporu çok çarpıcıdır: 'Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir.' Aynen uygulanan bu senaryo kadar Wikleaks belgeleri de CHP'ne kurulan komployu ortaya koymaktadır. 6'lı ittifakın hazırladığı program, partilerin yetkili organlarının onayına sunulmadan, Türkiye kamuoyuna açıklanmadan Kılıçdaroğlu tarafından yabancı bir ülke büyükelçisinin onayına sunulması kabul edilemez.